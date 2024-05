Weimar. Von Swing- und Dixielandtime bis zur Lyriklesung – Diese Veranstaltungen in Weimar sollte man kennen.

Cafékonzert und Kammermusik-Matinee

Das DNT Weimar lädt am Samstag, 11. Mai, um 15 Uhr zum Cafékonzert „Barockig hoch drei“ ein. Im Theaterfoyer kann das Publikum bei Kaffee und Kuchen Violinistin Antje Donath, Cellist Aidos Abdullin und Dietrich Modersohn am Cembalo lauschen. Am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr, findet die Kammermusik-Matinee „Romantische Höhenflüge“ statt mit Pianist Fabio Martino und dem Amalia Quartett, die Klavierquintette von Schumann und Arensky interpretieren. Es gibt noch Karten.

Lesarten mit Lyrik im Glaspavillon

Im Rahmen der „Lesarten“ ist am Freitag, 10. Mai, Lyrik im Glaspavillon auf dem Weimarer Limona-Gebäude zu hören. Kerstin Hensel und Roland Bärwinkel lesen ab 19 Uhr Gedichte. Dazu moderiert Frank Simon-Ritz und Karl Winkelbauerspielt Gitarre. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

Fortsetzung des Klavierzyklus in der Notenbank

Mit zwei späten Sonaten von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert setzt Pianist Daniel Heide seinen Zyklus von Klavierabenden in der Weimarer Notenbank fort. Schuberts Sonate B-Dur D960 und Beethovens Sonate Nummer 30, As-Dur op.110 spielt er am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information.

Oldies spielen Dixieland- und Swingtime

Das Lieblingscafé im Hof-Ensemble des Weimarer Kirms-Krackow-Hauses lädt am Samstag, 11. Mai, zur Dixieland- und Swingtime ein. Es spielen Musiker der Band „Hoko’s Rentnerband“ aus Weimar ab 18 Uhr.

Parkhöhle für kurze Zeit geschlossen

Aus technischen Gründen bleibt die Weimarer Parkhöhle in der Woche vom 13. bis zum 15. Mai geschlossen: Sie wird wieder am Donnerstag, 16. Mai, ab 10 Uhr geöffnet. Darüber informiert die Klassik-Stiftung Weimar und verweist bei Fragen auf ihren Besucherservice.

red