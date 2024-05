Mellingen. Nach dem Fichten-Aufstellen am Donnerstag folgen insgesamt vier Tage mit kunterbuntem Programm der Kirmesgesellschaft.

Der „Kritzekrebsmarkt“ bleibt auch nach 415 Jahren quicklebendig: Der Traditionsverein gleichen Namens, die dort organisierte Kirmesgesellschaft und ihr Burschenvater haben für das Wochenende vor Pfingsten einmal mehr ein aufregendes Programm für Mellingen organisiert. Nach dem Aufstellen der Kirmesfichte am Himmelfahrtstag geht das offizielle Programm am Freitag, 10. Mai, mit dem Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche weiter. 21.30 Uhr marschiert die Kirmesgesellschaft erstmals, angeführt vom Spielmannszug, in die Mehrzweckhalle ein, wo anschließend „Rockpirat“ auf der Bühne stehen.

Die Ständchen-Tour mit Musik der „Crash Beans“ startet am Samstag um 9 Uhr. Nach einer kurzen Verschnaufpause beschallen „The Juke“ am Abend ab 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle den Kirmestanz. Am Sonntag folgt ab 10 Uhr an gleicher Stelle der Frühschoppen mit den „Neumarker Blasmusikanten“ und 14 Uhr der Kindertanz.

Der „Nachschlag“ folgt zu Pfingsten: Am Sonntag, 19. Mai, ist ab 10 Uhr ein weiterer Frühschoppen vorgesehen, diesmal allerdings an der Malzdarre vor dem Gemeindehaus, wo natürlich auch wieder der Rost brennt.

red