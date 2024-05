In Weimar wurde am 8. Mai 2024 ein neues Museum zur NS-Zwangsarbeit im Dritten Reich eröffnet. Eingerichtet wurde es in den geplanten Prunkräumen des ehemaligen Gauforums, die ursprünglich als Sitz des Thüringer Gauleiters und Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz im Dritten Reich, Fritz Sauckel, bestimmt waren. © Hanno Müller | Hanno Müller