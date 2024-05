Weimar. Das Wiener Duo Sun State of Mind spielt Psychedelic Pop Soul im Hof hinter dem Haus der Weimarer Republik.

Nicht Kalifornien, jeder einzelne kann einen Sonnenstaat in sich selbst finden – dieser Meinung ist die Band Sun State of Mind, die am Samstagabend, 11. Mai, 20 Uhr, im Künstlergarten auftritt. Das Wiener Duo spielt Psychedelic Pop Soul.

red