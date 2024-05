Auf dem Nordfriedhof in Bad Sulza gedachten an den Tag der Befreiung am 8. Mai der Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich, Kevin Reichenbach (Vorsitzender Die Linke im Kreisverband Apolda/Weimar), Kurdirektorin Melanie Kornhaas, Rainer Krumbein (SPD Stadtrat a. D.) und Christine Eggert (Stadträtin von Die Linke). © Landgemeinde Bad Sulza | Dirk Schütze