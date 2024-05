Weimar. Auf seine ganz eigene Art bringt Selig-Sänger Jan Plewka im Köstritzer Spiegelzelt die Hits von Rio Reiser auf die Bühne – mehrere Kostümwechsel inklusive.

Mal als Vamp mit Maske, mal mit Perücke und Bart im Stile Vater Abrahams zeigte sich Jan Plewka am Dienstagabend auf der Bühne des Köstritzer Spiegelzelts und bot in jeden Fall eine „Reiserische“ Liveshow. Für seinen Auftritt in Weimar hatte er sich erneut die Lieder aus Rio Reisers Solokarriere vorgenommen. Weiter geht es am Donnerstag mit Stand-up-Comedienne Daphne de Luxe, die vor ausverkauften Rängen spielen wird. Mehr Bilder gibt es unter

ta-weimar.de Jan Plewka singt Rio Reiser im Weimarer Spiegelzelt. Dabei versammelt der Sänger der Band Selig Lieder aus der Zeit von Rio Reisers Solokarriere, setzt den Schwerpunkt aber bei den Songs aus den Ton Steine Scherben-Jahren. Eine kraftvolle und bilderreiche Show, die sich zwischen Theater, Performance und Konzert bewegt. 