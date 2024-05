Weimar. Musiker Daniel Gracz präsentiert bei der Großveranstaltung erstmals Song „Nie wieder ist jetzt“. Leser unserer Zeitung können Refrain zuvor üben.

Beim thüringenweiten Aktionstag der Initiative „Weltoffenes Thüringen“ dürfen sich die Weimarerinnen und Weimarer am Samstag auf eine Weltpremiere freuen: Auf dem Theaterplatz wird der Song „Nie wieder ist jetzt“, der extra für die Initiative und die Fête de la Musique am 21. Juni komponiert und produziert wurde, aufgeführt. „Alle Weimarerinnen und Weimarer sind herzlich eingeladen, mitzusingen und mitzutanzen“, schreiben die Initiatoren des Aktionstages, der sich am 18. Mai durch etliche Teile der Stadt zieht. Der Song werde dann bei der Fête de la Musique in ganz Thüringen gespielt. Komponiert wurde „Nie wieder ist jetzt“ von dem Wahl-Weimarer Daniel Gracz.

Aktionstag wirbt für Teilnahme an Wahlen

Diese Premiere ist nur ein Teil des Aktionstages in Weimar, der Menschen zusammenbringen und für eine Beteiligung an den Kommunalwahlen werben solle. „Thüringen steht kurz vor der ersten von den drei Wahlen in diesem Jahr – der Kommunalwahl. Diese ist für die Thüringerinnen und Thüringer die erste Gelegenheit, an der Wahlurne zu zeigen, dass sie in einem weltoffenen, pluralistischen und demokratischen Land leben wollen“, betonte die Initiative. Gerade bei den Kommunalwahlen sei es besonders wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, denn in den Kommunen seien die Auswirkungen politischer Entscheidungen unmittelbar zu spüren.

Daher rufe die Initiative Weltoffenes Thüringen gemeinsam mit der Gemeinde der Herderkirche alle Weimarerinnen und Weimarer zur Teilnahme am Aktionstag unter dem Motto „Weimar zusammen“ am 18. Mai auf. „Zusammen wollen wir reden, feiern, demonstrieren, essen und zusammen dafür werben, zur Wahl am 26. Mai zu gehen.“

Initiative hat bereits über 7500 Unterstützer

Inzwischen unterstützen mehr als 7500 Einrichtungen, Vereine, aber auch Unternehmen und Privatleute die Idee, sich aktiv für ein weltoffenes Thüringen zu engagieren. „Am 18. Mai zeigen wir in Weimar und ganz Thüringen, dass wir viele sind“, betonten die Initiatoren des Aktionstages. Aus Weimar haben sich unter anderem die Achava-Festspiele der Initiative angeschlossen, ferner die Bauhaus-Universität, das DNT, die Klassik-Stiftung, die EJBW, die Gedenkstätte Buchenwald sowie ihr Förderverein, die Hochschule für Musik, die Other Music Academy, das Sophien- und Hufeland-Klinikum, die Weimarer Stadtverwaltung, der Stadtsportbund und zahlreiche Mitgliedsvereine, Stadtwerke und Stadtwirtschaft, Volkshochschule, der Awo-Regionalverband, das BgR, Dentists for Africa, die Shakespeare- sowie die Goethe-Gesellschaft, der Jugendherbergs-Landesverband, die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Gnadenlos schick, das Haus der Weimarer Republik, die Kassenärztliche Vereinigung, der Landesmusikrat, die Literarische Gesellschaft, die Marie-Seebach-Stiftung, das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, das Musikgymnasium Belvedere oder die Schola Cantorum.

Die Etappen vom Bahnhof bis zum Herderplatz

Folgende Route mit Zwischenstopps (Reden, Aktionen) ist geplant: 13 Uhr, Hauptbahnhof, Start der Demonstration; 13.30 Uhr, Stéphane-Hessel-Platz, Zwischenstopp; 14 Uhr, Goetheplatz, Zwischenstopp; 14.15 Uhr, Theaterplatz, Livepremiere des Songs „Nie wieder ist jetzt“; 15 Uhr, Herderplatz (mit der Herderkirchen-Gemeinde), Tischgesellschaft bei Kaffee und Kuchen und Gesprächen.

red