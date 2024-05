Weimar. Gut gekleidete Walking Acts gestalten einen Nachmittag im Seebach Stift und im Forum Seebach.

Die Haute Couture zieht am Freitagnachmittag ins Forum Seebach ein. Dann nämlich, am 17. Mai um 16 Uhr, hat sich „Gnadenlos Schick“ mit seinem Modetheater angekündigt. Die Designerinnen Christel und Lucie Schöne haben Walking Acts im feinsten Zwirn ausgestattet und eine Show auf die Beine gestellt, die kunstvolles Kostümdesign mit geistreichen Choreografien verbindet. Die Stiftsherrschaften des Marie-Seebach-Stifts konnten sich bereits 2023 davon überzeugen, als die Gruppe zum Faschingsfest erschien und in rundum blauen Kostümen Sekt servierte. Nun kommt es zu einem Wiedersehen, zu dem auch Gäste willkommen sind.

red