Weimar. Die Gundermann-Band Die Seilschaft spielt am Mittwochabend im Spiegelzelt und nimmt ein Geschenk von Karikaturist Dennis Klostermann entgegen.

Als Publikumsliebling der im Köstritzer Spiegelzelt ist 2023 Die Seilschaft gewählt worden. Am Mittwochabend kehrte die Gundermann-Band auf die Weimarer Bühne zurück und ziegt ihre Live-Qualitäten. Außerdem überreichte Karikaturist Dennis Klostermann eine cartoonhafte Zeichnung an die Marlene-Gewinner.

Die Seilschaft hat den Publikumspreis zum ersten Mal gewonnen, es gibt aber durchaus Wiederholungstäter, wie die dreimalige Gewinnerin Anna Mateur, die am 13. und 14. Juni wieder mit The Beuys auf der Spiegelzeltbühne stehen wird. Zunächst ist am Freitagabend, 17. Mai, jedoch Satiriker Florian Schröder an der Reihe, am Samstag Purple Schulz und Sonntag Alin Coen. Tickets sind für diese Shows noch erhältlich.