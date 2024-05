Weimar. Andreas Leps stellt sich dabei an drei Tagen Interessierten vor.

Unter dem Motto „Auf eine Limo mit Leps“ stellt sich der bündnis-grüne Oberbürgermeister-Kandidat für Weimar Interessierten vor. Möglichkeiten zum Gespräch bei einem Getränk gibt es seinen Angaben zufolge am Freitag, dem 17. Mai, von 16 bis 17 Uhr am Poseckschen Garten im Bereich der Ecke Amalien- und Bauhausstraße, am Dienstag, dem 21. Mai, von 14 bis 16 Uhr auf dem Theaterplatz vor dem Wittumspalais sowie am Donnerstag, 23. Mai, von 17 bis 19 Uhr in der Schillerstraße. Der Kandidat bringt Getränke, Sitzgelegenheiten und seine Vorstellungen für die Stadtpolitik mit, teilte Andreas Leps in einer Presseinformation mit.

red