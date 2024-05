Weimar. Im Weimar-Podcast spricht Oberbürgermeister Peter Kleine über die Ostumfahrung, die Erschließung eines Gewerbegebietes, die Klima- und Energiewende und die Fernwärme-Debatte.

Im zweiten Podcast zur Kommunalwahl am 26. Mai spricht die Weimarer Redaktionsleiterin Susanne Seide mit dem amtierenden Oberbürgermeister der Stadt. Peter Kleine ist parteiloser Kandidat und wird von CDU, Weimarwerk und FDP unterstützt. Im Podcast reden beide nicht nur über die Ostumfahrung, die Erschließung eines Gewerbegebietes oder die Klima- und Energiewende, sondern auch über die Bebauung im Merketal, die Debatte über Fernwärme und nicht zuletzt über manches Persönliches.

Aus Sicht des Oberbürgermeisters bereite aber aktuell vor allem die gesellschaftliche Stimmung den Bürgerinnen und Bürgern Sorgen. Etwa mit Blick auf das Stadtklima, aber auch auf die Landtagswahlen im September und die Folgen eines möglichen Rechtsrucks für eine Stadt wie Weimar, die von Tourismus und Internationalität abhängig ist. „Dann verbindet man nicht mehr das Schöne, sondern das Dunkle mit der Stadt“, mahnt Kleine. Das würde nicht nur Menschen, sondern auch Firmen davon abhalten, nach Weimar zu kommen.

Meinungswechsel bei der Ostumfahrung

Derzeit führen aber noch viele Wege nach Weimar – und um Weimar herum viele Straßen. Eine vieldiskutierte Ostumfahrung brauche es aber nicht, ist sich Kleine sicher. Das war nicht immer so. Susanne Seide verweist auf den Wahlkampf vor sechs Jahren. Damals hatte sich Kleine noch für eine Abstimmung in Sachen Ostumfahrung ausgesprochen. Warum? „Damals, als ich nominiert worden bin – es war, glaube ich meine erste Rede, die ich als OB-Kandidat gehalten habe – war ich so euphorisch und habe gesagt, egal, wir lassen die Leute abstimmen“, erklärt Kleine. Allerdings habe er sich nicht rückversichert bei Weimarwerk und CDU. Schon nach der ersten Rede habe er seine Meinung gewechselt.

Generell habe die Ostumfahrung keine Mehrheit innerhalb der Stadtpolitik, so die Wahrnehmung des Verwaltungs-Chefs. Zudem wären für die Umsetzung nach einem Bürgerentscheid ohnehin Bund und Land verantwortlich. Falls ein Planungsverfahren angeschoben werde, benötige es zwischen zehn und zwanzig Jahren. „Es ist bei weitem nicht damit getan, zu sagen wir wollen die Ostumfahrung. Und dann kommt sie.“

Auf der Suche nach neuen Erschließungsflächen

Peter Kleine ist seit sechs Jahren Oberbürgermeister der Stadt, zum zweiten Mal verheiratet hat er zwei Söhne und seine Frau eine Tochter. Schwer sei es manchmal, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. „Es gibt durchaus Momente, in denen es weh tut, wenn man die eigenen Kinder selten sieht“, gibt er zu bedenken. Dennoch würde ihm die Familie viel Halt und Unterstützung geben. Sofern zwischen Familie und Arbeit doch Zeit sein sollte, zieht es den Oberbürgermeister zum Spazieren in die Natur. Etwa am Schloss Belvedere vorbei durch das Tal in Richtung Hainturm. „Die Landschaft ist dort so anders. Das erinnert mich immer ein wenig an Herr der Ringe.“

Von „Mittelerde“ dauert es mit dem Auto nur etwa eine viertel Stunde über Possendorf nach Gelmeroda. Nachdem dort die Stadt die Pläne für das mit 30 Hektar versiegelter Fläche geplante Gewerbegebiet aufgrund des Widerstands aus Ortsteil und Stadtrat begraben musste, müsse nun nach einer anderen Fläche gesucht werden, sagt Kleine. „An Gelmeroda ist der Haken dran, das akzeptiere ich auch.“ Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2015 solle nun geprüft werden, wo in Weimar sonst noch Flächen erschlossen werden könnten, zudem sollte mit den Nachbargemeinden gesprochen werden. Und: Es gehe auch kleiner, als in Gelmeroda geplant, so Kleine im Podcast.

