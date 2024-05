Weimar. Ramón Seliger über die Vielfalt, die an Pfingsten auf dem August-Frölich-Platz gefeiert wird.

Pfingsten auf dem Frö(h)lichplatz. Der Kiez kommt zusammen. Einheimische und Gäste treffen sich. Der Platz gehört an diesem Wochenende den Menschen. Die Kreuzung ist für den Verkehr gesperrt, damit Platz wird für das Leben: vom Nachbarschaftsbrunch bis zum Flohmarkt, vom Konzert bis zum Familien-Picknick.

Menschen aus aller Herren Länder spielen miteinander Boule. Die Kuchenmanufaktur mit israelischen Wurzeln hat die Stühle in die Sonne gerückt. Beim Griechen an der Ecke braut sich was zusammen. Dort, wo ohnehin von Polnisch bis Griechisch und von Tschechisch bis Englisch alles gesprochen wird, sind die Menschen frö(h)lich beieinander und stoßen mit fränkischem Bier an: auf das Leben!

Auf August-Frölich-Platz wird zu Pfingsten gefeiert (Archivbild). © Michael Baar | Jens Lehnert

Unterschiedliche Kulturen sind im Geist miteinander verbunden.

So geht Pfingsten. Damals und heute. Verschiedene Sprachen, unterschiedliche Kulturen. Ein Geist, der verbindet und begeistert. Damals als Brausen vom Himmel und heute brummt der Platz. Menschen kommen ins Gespräch: Wie wollen wir leben? Was brauchen wir für ein gutes Miteinander? Was verbindet uns in aller Verschiedenheit? Am Pfingstmontag feiert die katholische Kirchengemeinde einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Platz. Da, wo es brummt. Da, wo das Leben ist. Wo Menschen miteinander spielen, musizieren und feiern. Pfingsten ist Begeisterung und ist die Erfahrung, dass wir in aller Vielfalt und Verschiedenheit in dem Geist miteinander verbunden sind. Frö(h)liche Pfingsten!