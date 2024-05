Weimar. Stephan Anpalagan, Sandra Kostner und Steffen Mensching teilen ihre Meinung zum Thema Leitkultur.

Braucht es eine Leitkultur? Der Kulturrat Thüringen und das DNT wollen darüber ins Gespräch kommen und laden am Dienstag, 21. Mai, zu einer Diskussionsrunde ein. „Eigentlich bedeutet Leitkultur nichts anderes als eine Hausordnung für Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem werteorientierten Gemeinwesen“, hat Politologe Bassam Tibi formuliert. Doch wie ist diese Hausordnung zu verstehen? Im Foyer des DNT debattieren ab 19 Uhr Autor Stephan Anpalagan, Historikerin Sandra Kostner und Rudolstadts Theaterintendant Steffen Mensching über „Hingeschaut: Leitkultur in einer offenen Gesellschaft?“ Journalistin Friederike Sittle moderiert. Mit Zählkarte ist der Eintritt frei.

red