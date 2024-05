Weimar. Was Buskunden aus der Stadt und aus dem Landkreis ab Dienstag unbedingt beachten sollten:

Mit dem Baustart am Hauptbahnhof am Dienstag müssen alle dortigen Haltestellen der Stadtbusse und des Überlandverkehrs der PVG Weimarer Land in die Carl-August-Allee umziehen. Laut Kreis-Unternehmen werden die Ersatzhaltestellen für die H.3, H.4, H.5, H.6, H.7 und H.9 in Höhe der Apotheke aufgestellt.

Komplizierter ist die Situation für die Stadtbusse, weil teilweise auch andere Routen gefahren werden müssen und neben dem Stopp am Hauptbahnhof weitere Haltestellen entfallen. Auch für alle Stadtbusse gilt, dass Fahrgäste ihre Haltestellen ab Dienstag in Höhe des Ärztehauses finden.

Auf der Linie 1 kann laut Stadtwirtschaft Weimar zusätzlich zum Hauptbahnhof die Haltestelle Meyerstraße nicht bedient werden. Die Linien 2 und 9 lassen die Haltestellen Pabststraße und Ernst-Thälmann-Straße aus. Dafür würden den Angaben zufolge Stopps an der Carl-August-Allee in Höhe der Falk- und Parkschule sowie in der Schopenhauer- und Meyerstraße eingerichtet. Die Linien 3, 4 und 6 fahren ab Carl-August-Alle auf der gewohnten Route. Die Linie 5 legt einen Zusatz-Stopp an der Pabststraße ein. Auf der Linie 7 entfallen die Haltestellen Pabst- und Ernst-Thälmann-Straße. Ein Ersatz werde auch hierfür im Bereich der Schulen geschaffen. Auf der Linie 8 wird die Bertuchstraße nicht bedient.

red