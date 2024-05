Weimar. „Sehnsucht bleibt“ heißt das Programm, für das sich Purple Schulz die junge Multiinstrumentalistin Jördis Tielsch auf die Bühne holt. Das erwartet das Publikum:

Für Purple Schulz ist jeder Auftritt im Köstritzer Spiegelzelt wie ein Heimkommen. In diesem Jahr steht mit ihm erstmals Jördis Tielsch auf der Bühne. Was das Publikum unter dem Programmtitel „Sehnsucht bleibt“ zu erwarten hat, erklärt der Musiker im Gespräch.

Was verbinden Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Ich komme jetzt zum fünften Mal ins Spiegelzelt und das ist immer wie ein Heimkommen. Diese Location ist wirklich außergewöhnlich. Das ganze Team vom Zelt arbeitet mit so einer wundervollen Hingabe und Liebe zur Kultur, dass man sich als Künstler dort einfach nur wohl fühlt. Und dazu kommt dann noch dieses begeisterungsfähige und fantastische Publikum.

Was feiern Sie in diesem Jahr?

Im letzten Jahr habe ich im Spiegelzelt mein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. In diesem Jahr allerdings erfülle ich mir einen Traum und komme mit der einzigartigen Jördis Tielsch, die mich an Violine, Gitarre, Piano und Akkordeon begleiten wird. Es war immer mein Wunsch, mit einer Frau auf der Bühne zu stehen, aber was jetzt daraus geworden ist, übertrifft selbst meine Erwartungen. Unsere Stimmen schmiegen sich aneinander, wir spielen mit der gleichen Leidenschaft und es entsteht etwas ganz Magisches bei unseren Konzerten, was weit über die Musik hinausgeht. Ich bin mir sicher, Jördis wird Weimar verzaubern.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Familie und Freundschaft. Darum geht es auch in meinem neuen Programm. Gerade in den letzten vier Jahren haben wir doch gelernt, dass diese kleine gesellschaftliche Zelle „Familie“ für unser Befinden und unsere Gesundheit immens wichtig ist. Vor dem Hintergrund ist es auch furchtbar, welche Auswirkungen die Corona-Maßnahmen hatten, in denen ein Riss nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch Familien ging.

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Dass das Kulturprogramm des Spiegelzelts mit Sicherheit das Beste ist, was man in diesen Zeiten für sein Immunsystem tun kann. Und natürlich, dass ich von ganzem Herzen dankbar bin, dass es Menschen gibt, die sowas auf die Beine stellen und dass es ein Publikum gibt, dass dies zu schätzen weiß.

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um?

Es ist vordergründig die Angst vor dem Krieg, der schon längst in den Köpfen stattfindet. Diese Angst wird auch noch befeuert von ganz realen Existenzängsten wie der Wohnungsnot, den fast nicht mehr bezahlbaren Energiekosten, einem katastrophalen Zustand unseres Bildungssystems und unserer gesamten Infrastruktur. All das führt zu einer Grundstimmung in unserer Gesellschaft, deren Motor die Wut ist. Man schaue sich einmal in den sozialen Netzwerken um… Das macht mir große Sorge. Ich habe mittlerweile neben drei Kindern und fünf Enkeln auch zwei Ur-Enkel und mag mir gar nicht vorstellen, in welcher Welt die einmal leben müssen…

Was kann die Kunst für ein menschenwürdiges und demokratisches Miteinander tun?

Kunst kann neue Perspektiven und Denkräume eröffnen, was in Zeiten zunehmend enger werdender Meinungskorridore extrem wichtig ist. Sie schafft eine Basis für Dialog. Sie schafft neue Synapsen, die uns die Welt besser verstehen lassen. Vielleicht nicht in der Hinsicht, dass wir all diese Probleme schneller lösen, aber besser in ihnen überleben können. Aber natürlich ist es auch eine Kunst, die Menschen „nur“ zum Lachen zu bringen, denn das ist es, was uns am Ende wirklich überleben lässt: der Humor. Ich habe lange überlegt, ob ich an dieser Politik in Deutschland verzweifeln soll. Am Ende habe ich beschlossen, mich lieber über sie totzulachen.

Purple Schulz steht am Samstagabend, 18. Mai, 20 Uhr auf der Spiegelzeltbühne. Tickets sind noch erhältlich unter www.koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/