Weimar. Vor 15 Jahren saß Musikerin Alin Coen noch selbst im Publikum des Köstritzer Spiegelzelts, am Sonntagabend steht sie selbst auf der Bühne.

Alin Coen kennt Weimar nicht nur für sein Kleinkunst-Festival, das Köstritzer Spiegelzelt, sondern hat selbst einmal acht Jahre lang in der Klassikerstadt gelebt. Welches ihr schönstes Spiegelzelt-Konzert war und was sie selbst am Sonntagabend auf die Bühne bringt, verrät sie vorab im Gespräch.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Ich bin 2003 für mein Studium – Infrastruktur und Umwelt – nach Weimar gezogen und habe dort acht Jahre gelebt. Ich war einige Male zu Besuch im Spiegelzelt. 2009 war ich zum Beispiel bei einem wunderschönen Konzert von Etta Scollo. Es war so ein besonderer Ort und ich wünschte mir damals schon, dass ich auch irgendwann mal dort auftreten könnte. Und kaum sind 15 Jahre vergangen, ist es schon so weit.

Das Spiegelzelt wird 2024 20 Jahre alt. Was feiern Sie in diesem Jahr?

Ich feiere mein persönlich vielleicht schönstes Lebensjahr. Ich hatte in Weimar mit Anfang 20 den Gedanken, dass mein Leben richtig schön sein würde, wenn ich 41 bin. Jetzt bin ich seit fast einem Jahr 41 und muss sagen, dass ich ziemlich gut in die Zukunft geschaut habe damals.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Das Leben.

Was würden Sie dem Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Du gehörst zu den Zelten, die man nie vergisst, weil du was ganz besonderes bist.

Das Spiegelzelt beteiligt sich an der Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Natürlich mache ich mir Sorgen, wenn ich sehe, dass dieses Jahr in Deutschland, in Europa und in den USA Wahlen anstehen, bei denen auch demokratiefeindliche Mächte gewinnen könnten. Und was die Kunst betrifft: Sie muss gar nichts tun – aber sie kann ganz viel. Sie kann Menschen sensibilisieren, sie kann ein Gemeinschaftsgefühl wecken oder sie kann Empathie schaffen.

Alin Coen steht am Sonntag, 19. Mai, um 20 Uhr auf der Spiegelzelt-Bühne. Einige Restkarten gibt es noch unter www.koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/