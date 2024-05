Apolda. Ein offensichtlich betrunkener Mann ist in Apolda in sein Auto eingestiegen. Zeugen haben das beobachtet und sind eingeschritten.

Am Samstag, in den späten Vormittagsstunden, bemerkten zwei aufmerksame Zeugen, wie ein offensichtlich betrunkener Mann in sein Auto in Apolda steigen und wegfahren wollte. Beide haben noch versucht, ihn daran zu hindern, was aber laut Polizeiangaben misslang. Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte.

Polizisten konnten den Mann, nach kurzer Suche, an seiner Wohnanschrift antreffen. Im Gespräch räumte er sofort ein, gefahren zu sein. Der Alkoholtest brachte einen Wert von 2,4 Promille als Ergebnis. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der Führerscheinentzug waren die Folgen.

