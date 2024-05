Weimar. Mehr Rhythmus bringt das neue Album „Walden“ in den Folk-Pop des schwedisch-südafrikanischen Duos Fjarill. Am Mittwochabend sind die Musikerinnen im Köstritzer Spiegelzelt zu Gast.

Hanmari Spiegel aus Südafrika und Aino Löwenmark aus Schweden machen seit 20 Jahren als Duo Fjarill zusammen Musik. Wie der der Band namensgebende Schmetterling bewegen sie sich spielerisch hin und her zwischen Folk, Pop, Jazz und Klassik. Im Gespräch verraten sie, was das Spiegelzelt-Publikum erwartet.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Der Spiegelzelt ist eine Oase voller Kultur inmitten von Weimar und einer unserer Lieblingsspielorte. Das Publikum ist hier sensationell und es entsteht hier immer ein toller Austausch zwischen Publikum und Künstlern! Wir freuen uns sehr auf das Konzert in der kulturellen Hochburg von Goethe und Schiller.

2024 wird das Spiegelzelt 20. Was feiern Sie in diesem Jahr?

Wir feiern unser zehntes Album „Walden“ und bringen unseren feinfühligen Schlagzeuger, Produzenten und Mitmusiker Jürgen Spiegel (Tingvall Trio) mit, der viel zu diesem etwas rhythmischeren Album beigetragen hat. Und wir feiern ebenfalls 20-jähriges Band-Jubiläum!

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Das Gehör zu haben, einander zuzuhören, die Zugehörigkeit, die dann entsteht … dann ist man ein Teil vom Ganzen.

Was würden Sie dem Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Danke liebes Köstritzer Spiegelzelt, dass ihr es ermöglicht, so eine tolle Bühne für uns zu geben, wo wir wiederum das Beste von uns geben können – die Musik! Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum!

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Musik ist die Quelle zur Verständigung jenseits von Worten. In der Musik kann man Empathie füreinander entfalten, obwohl oder gerade dadurch, dass man unterschiedlich ist. Die Unterschiede von uns Menschen machen uns alle stärker, resilienter und kurven die Kreativität durch die Spannung, zum Beispiel eines Liedes. So entsteht immer was Neues und das fördert die Entwicklung.

Fjarill kann man am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr live im Köstritzer Spiegelzelt erleben. Tickets gibt es noch unter www.koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/