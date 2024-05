Weimar. Nun gibt es jeden Freitagabend Live-Musik auf der Freilichtbühne. So geht es am 24. Mai weiter.

Die Band „JayKay“ spielte kürzlich den Auftakt zum Kultursommer in Weimar-Nord. Fortan gibt es jeden Freitag Live-Musik auf der Freilichtbühne – am 24. Mai um 19 Uhr von der Band Popular. Bereits um 10 Uhr am Freitagmorgen gastriert das Galli-Theater.