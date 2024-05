Weimar. Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Linienbus in Weimar sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, dem 2. Mai, kam es in der Harry-Graf-Kessler-Straße in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Laut Polizei war der Bus mittags auf dem Rathenauplatz aus Richtung Hauptbahnhof unterwegs und wollte an der Einmündung zur Harry-Graf-Kessler-Straße geradeaus weiter fahren. Zu gleichen Zeit befuhr ein Auto die Harry-Graf-Kessler-Straße in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Straße.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich nach Angaben des Busfahrers ein Stau in der Ernst-Thälmann-Straße gebildet, sodass seiner Ansicht nach der Pkw nicht hätte in den Einmündungsbereich zum Rathenauplatz einfahren können. Trotz Wartepflicht des Busses befuhren schließlich beide den Einmündungsbereich, wo es schließlich zum Zusammenstoß kam.

Weil beide Fahrer widersprüchlicher Angaben machten, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

