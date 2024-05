Weimar. Der Hallenser Autor kommt mit seinem Gedichtband in die Literaturetage.

„Hohe See und niemands Land“ ist eine Gedichtsammlung, die auch als ein einziges großes Welt-Gedicht angelehnt an Shakespeares Sonette gelesen werden kann. Autor Wilhelm Bartsch gibt den Versen eine Stimme bei seiner Lesung am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr in der Weimarer Literaturetage. Dazu moderiert Jan Röhnert.

1950 in Eberswalde geboren, wurde Wilhelm Bartsch zunächst Rinderzüchter, studierte in Leipzig Philosophie und später dort am Literaturinstitut. Nach der Arbeit in verschiedensten Berufen ist er seit 1983 freiberuflicher Schriftsteller in Halle, ist Mitglied des PEN und der Sächsischen Akademie der Künste. Tickets für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung.

red