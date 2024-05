Weimar. Im Studienzentrum eröffnet eine neue Sonderausstellung, die Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten als Widmungsgebern nachgeht.

Was erzählen Widmungen in Büchern über die Menschen, die sie hineingeschrieben haben? Was sagen sie über diejenigen aus, für die sie gedacht waren? Diesen Fragen widmet sich eine neue Sonderausstellung in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Sie öffnet am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr im Studienzentrum der Bibliothek.

Die Ausstellung begibt sich auf eine Spurensuche. Im Fokus stehen handschriftliche Widmungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Widmungsgeber und die Widmungsempfänger gehörten den unterschiedlichsten politischen Lagern an – sie waren Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten. Die Ausstellung fragt nach den personellen und historischen Kontexten der zunächst oft unspektakulär wirkenden Eintragungen. Und sie folgt den Wegen, auf denen die Bücher in die Bibliothek gelangten.

Dazu sprechen während der Ausstellungseröffnung Annette Seemann (Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek), Bibliotheksdirektor Reinhard Laube und Kurator Rüdiger Haufe. Zudem wird die neue Ausgabe der Zeitschrift Zeitschrift „SupraLibros. Mitteilungen der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek“ vorgestellt. Dazu unterhält das Akkordeonduo „con:trust“.

red