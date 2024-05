Weimar. Gleich zwei Standorte hat der Ordnungsdienst dort in dieser Woche ausgesucht. Wo genau das Gerät stehen soll:

Gleich zwei Standorte in der Steubenstraße hat der städtische Ordnungsdienst in dieser Woche für die semistationäre Einrichtung auserkoren. Nach Angaben der Verwaltung soll der sogenannte Panzerblitzer zunächst in Höhe des ehemaligen Kindergartens Raser ertappen. In der zweiten Wochenhälfte ziehe der Blitzer dann in die Höhe der Schule um. Wie immer könne das Gerät bei Bedarf an anderer Stelle in Weimar jederzeit anderswo aufgestellt werden.

