Tröbsdorf. Protestaktion am Freitag vor der „Arche Noah“. Eltern werfen Diakonie als Träger Missmanagement und fehlende Transparenz bei Entscheidungen vor. Darum geht es konkret:

Mit einer Protestaktion vor Ort wollen Eltern am Freitag auf die aus ihrer Sicht drohende Schließung des Kindergartens „Arche Noah“ aufmerksam machen. „Viele Missstände des Managements der letzten Jahre führten dazu, dass so viele Kinder den Kindergarten verlassen haben, dass bei gleichbleibender geringer Kinderzahl dieser schließen wird“, heißt es in einer Presseinformation zu der Aktion am 24. Mai ab 17 Uhr.

Einrichtung ist auch für Stadtkinder ein Idyll

Zu den Hintergründen schreiben beteiligte Eltern: Der Kindergarten sei mit seien 35 Plätzen ein eher kleines Haus. Gegliedert in eine Krippen- und Kindergartengruppe, würden sich die Betreuungsräume über zwei Etagen verteilen. „Diese Gegebenheit samt geschlossenem Konzept, aber auch die Nähe zur Natur, ein riesiger Garten mit 1500 Quadratmetern, Besuche bei umliegenden Landwirtschaftsbetrieben sowie die kurzen Wege ins Weimarer Umland sind Gründe, warum Eltern genau diesen Kindergarten aussuchen.“ Daher sei er auch für Kinder aus der Stadt ein Idyll.

Allerding sei es immer wieder zu Leitungswechseln gekommen, die die „Diakonie als Träger nicht sonderlich kommuniziert oder ausgeglichen“ habe, ebenso zu verkürzten Öffnungszeiten. So sei die Einrichtung im Februar zwei Wochen geschlossen gewesen, ohne dass es eine Notbetreuung gegeben habe.

„Die Diakonie räumte daraufhin ein Sonderkündigungsrecht ein.“ Das hätten zahlreiche Eltern genutzt. Weil die verbliebenen Eltern um den Bestand des Hauses fürchteten, hätten sie Mitte April mit Vertretern der Stadt, des Stakkie und der HTG gesprochen. Die dabei für Anfang Mai angekündigte Information zum Fortgang der Dinge sei aber ausgeblieben. Daher solle mit der Protestaktion auf das Problem aufmerksam gemacht werden.

red