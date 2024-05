Weimar. In der ACC-Galerie haben die Gäste am Samstagabend die Wahl zwischen verschiedenen DJ-Sets und Kunst.

Die ACC-Galerie wird am Samstag, 25. Mai, zur Disco. Um 21 Uhr startet die nächste Silent Party, zu der die Musik nicht laut sondern über Kopfhörer gespielt wird. Es laufen jeweils zwei DJ-Sets parallel, unter anderem von DJ Sunhill und DJ Schuchi, sodass Gäste entscheiden können, welches sie hören oder ob sie in Stille die Kunst in der Galerie genießen. Zu sehen sind unter anderem Martin Finks Video-Architektur-Collage „Made in Munroi“. Der Eintritt kostet 10 Euro, 7 ermäßigt.

red