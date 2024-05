Blankenhain. Frank-Walter-Steinmeier trifft in der kommenden Woche im Weimarer Land die Deutsche Nationalelf.

Großer Bahnhof in Blankenhain. Nach der Anreise der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft an diesem Sonntagnachmittag hat sich der Bundespräsident in der kommenden Woche zum Besuch angekündigt. Frank-Walter Steinmeier werde das Team am Mittwoch ab 15.30 Uhr im Trainingslager treffen, heißt es auf der Webseite des Bundespräsidialamtes. Er reist von Blankenhain am Nachmittag weiter nach Erfurt, wo Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung des 103. Katholikentages auf dem Domplatz eine Ansprache halten will.

red