Weimar. Justiz und Zivilcourage Themen bei Runde mit Innenminister.

Wie groß ist für unsere Demokratie die Gefahr von rechts? Darum geht es bei einer Diskussion im Haus der Weimarer Republik, die am Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr zur Verleihung des Arnold-Freymuth-Forschungspreises stattfindet. Er würdigt Forschungsarbeiten zur Rolle des Rechts in der Demokratie. Geehrt werden zwei Persönlichkeiten: Maximilian Steinbeis, Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblogs, zeige mit dem von ihm initiierten Thüringen-Projekt auf, wie ein Rechtsstaat in kurzer Zeit durch eine autoritär-populistische Partei an die Macht ausgehöhlt werden könne, und welche Gegenstrategie es gibt. Joachim Wagner, langjähriger Leiter des Magazins Panorama und des Ressorts Rechtspolitik beim NDR, gehe in seinem Buch „Rechte Richter“ der Frage nach, welche „inneren“ Gefahren dem Rechtsstaat durch rechtsextreme Justizangehörige drohen.

Die Preisträger werden mit Innenminister Georg Maier (SPD) über Justiz, Zivilcourage und die Gefährdung der Demokratie diskutieren und Fragen aus dem Publikum einbeziehen. Die Veranstaltung findet im Forum für Demokratie statt (Zugang über die Zeughofgasse ab 17 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen sind unter veranstaltungen@hdwr.de erbeten.

red