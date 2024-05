Weimar. Ausschuss befindet Donnerstag über endgültiges Ergebnis

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag haben knapp 51.000 Weimarerinnen und Weimarer den Oberbürgermeister und den neuen Stadtrat sowie die Ortsteilbürgermeister und die Ortsteilräte gewählt. Nach der Schließung der Wahllokale war das Wahllokal 27 „Seniorenzentrum am Paradies“ in Weimar West mit der Auszählung besonders schnell und meldete bereits 18.15 Uhr die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl an das Statistische Landesamt. Nicht überall ging das Zählen so flott vonstatten: In den Weimarer Wahllokalen wurde bis kurz nach 3 Uhr nachts ausgezählt. Insgesamt waren rund 750 Wahlhelfende im Einsatz.

Am Montag war dann noch längst nicht Schluss. Im Nachgang mussten die Niederschriften geprüft werden. Im Ergebnis gab es keine Widersprüche zu den vorläufigen Endergebnissen. Allerdings muss auch der Wahlausschuss noch sein Okay geben, erst dann gibt es für die Kommunalwahlen in Weimar ein amtliches Endergebnis. Darüber hinaus werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Ergebnisse der Wahlen zu den neuen Ortsteilräten erst in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Der Wahlausschuss der Stadt Weimar tagt am Donnerstag, dem 30. Mai, ab 17.30 Uhr, öffentlich. Das Gremium kommt unter der Leitung des Wahlleiters Ronald Schünzel in der Cafeteria der Stadtverwaltung (Schwanseestraße 17) zusammen.

red