Weimar. Am 7. Juni, dem UNESCO-Welterbetag, lassen sich 46 der weltweit 1000 Welterbestätten in Deutschland an einem Tag erkunden, auch jene in Weimar.

1. Digitaler Welterbetag der Unesco

Zum Unesco-Welterbetag an diesem Sonntag, 7. Juni, präsentiert die Klassik Stiftung ihre Welterbestätten in einem vielfältigen Online-Angebot. Virtuelle Führungen und Video-Interviews geben Einblicke in die Erhaltungs- und Vermittlungsarbeit im Haus Am Horn, Schloss und Park Belvedere sowie Goethes Wohnhaus. Das teilte die Klassik Stiftung am Donnerstag mit. Der Aktionstag der Deutschen Unesco-Kommission und des Vereins Unesco-Welterbestätten Deutschland findet in diesem Jahr erstmals digital statt. Die Website zum Unesco-Welterbetag bietet eine Entdeckungstour durch das Kultur- und Naturerbe Deutschlands und ermöglicht das Erkunden von Orten, die aktuell nicht oder nur schwierig zugänglich sind. Im Rahmen der Fotoaktion #WelterbeVerbindet können Interessierte den Aktionstag selbst mitgestalten. Zwölf Liegenschaften der Klassik Stiftung gehören zum Welterbe der Unesco, davon elf zum Ensemble „Klassisches Weimar“, das Haus Am Horn zum Komplex „Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau“.

