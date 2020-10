1. Poetryfilmtage starten Ticketverkauf

Mit den „Internationalen Thüringer Poetryfilmtagen“ startet ein neues Kurzfilmfestival, das sich der Verbindung von Lyrik und Bewegtbild widmet. Pandemiebedingt findet es vom 22. bis 25. Oktober online statt. Höhepunkt der Filmtage ist die Vergabe des „Weimarer Poetryfilmpreises“ am Samstag, 24. Oktober, im Kino Lichthaus. Sie wird per Livestream übertragen. Zum fünften Mal konnten Filmemacher aller Länder bis zu drei Kurzfilme einreichen. 470 Filme aus über 50 Ländern wurden eingesandt. Der Wettbewerb war bis 2019 Teil des backup_Kurzfilmfestivals der Bauhaus-Universität.

Das Live-Programm des Festivals beginnt am 22. Oktober um 18 Uhr mit einem Kontinentalschwerpunkt zu Afrika. Darüber hinaus gibt es spannende Sonderprogramme: Unter dem Titel „The Art of Videohaiku“ laden die Poetryfilmtage zusammen mit der ACC-Galerie in einem Workshop dazu ein, selbst Videos im Kleinformat zu erstellen und sich mit der Form des Haikus audiovisuell auseinanderzusetzen. Die vier Hauptfestivaltage enden am Sonntag, 25. Oktober, mit einer Matinee im Kino Mon Ami mit dem Lyriker José A. Oliver. Doch alle Filme bleiben bis zum 12. November in der Mediathek. Tickets können ab sofort im Festivalshop erworben werden. Der Eintritt zum geschützten Festivalbereich kostet 10 Euro und ist drei Wochen lang vom 22. Oktober bis zum 12. November offen.

https://poetryfilmtage.de/