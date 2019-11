Nikolaus Huhn berichtet am 26. November in Weimar, wie er 1989 zum ersten westlichen Gastarbeiter in Moskau geworden ist.

1. Wessi-Gastarbeiter in Moskau

Unter dem Titel „1989 – Als erster westdeutscher ‚Gastarbeiter‘ in einer Moskauer Zimmerei“ berichtete Nikolaus Huhn, der jetzt in Schlöben bei Jena wohnt, am Dienstag über einen ungewöhnlichen Teil seines Lebens: Der Wessi Nikolaus Huhn war katholischer Gegner der Nachrüstung in Ost und West. Er ging 1989 nach Moskau, um zur Entspannung im Kalten Krieg beizutragen und arbeitete in einer Tischlerei. Darüber verpasste er beinahe die Wende. In einem kurzweiligen Bericht in Wort, Film und Bild, mit Werkzeug, Suschki und typisch russischen Getränken beschreibt er, wie aus dieser Initiative die „Handwerker am europäischen Haus“ wurden.

Dienstag, 26. November, 19 Uhr; Katholisches Gemeindezentrum, Paul-Schneider-Straße