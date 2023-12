100 Jahre Jorge Semprún: Diskussion und Ausstellung in Weimar rund um den Autoren

Weimar. Die Veranstaltungsreihe um Jorge Semprún endet mit einer Podiumsdiskussion und einer Ausstellung in Weimar.

Jorge Semprún wäre am 10. Dezember 100 Jahre alt geworden. Zu Ehren des Schriftstellers und Buchenwald-Überlebenden soll es am Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr, eine Podiumsdiskussion geben. Organisiert von Stiftung Ettersberg und Klassik Stiftung Weimar diskutieren im Studienzentrum der Herzogin-Ann-Amalia-Bibliothek der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz, Franziska Augstein, Teresa Pinheiro und Volkhard Knigge über Semprúns Europa-Idee und seine Rolle in der europäischen Erinnerungslandschaft. Die Moderation übernimmt Journalistin Romy Straßenburg.

Jorge Semprún wurde 1923 in Madrid geboren. Auf der Flucht vor dem spanischen Bürgerkrieg fasste die Familie Fuß in Frankreich – ein Exil, das mit dem Sieg des Franco-Regimes 1939 die dauerhafte Heimat der Semprúns wurde. Jorge legte das Abitur ab und begann, Philosophie zu studieren. 1941 schloss er sich der kommunistischen Résistance an.

Ideengeber für die Weimarer Stiftung Ettersberg

1944 wurde Semprún von der Gestapo verhaftet, verhört und gefoltert, und schließlich nach Buchenwald deportiert. Auch im Konzentrationslager beteiligte er sich am Widerstand. Sein Posten im Kommando Arbeitsstatistik rettete ihm vermutlich das Leben, weil er so von den lebensgefährlichen Arbeitseinsätzen verschont blieb. So erlebte er die Befreiung Buchenwalds mit und kehrte schließlich nach Frankreich zurück, wo er sich dem Schreiben widmete. Es entstanden unter anderem die autobiografischen Werke „Die große Reise“ und „Was für ein schöner Sonntag“ über seine Deportation und Gefangenschaft. Aus dem Exil opponierte er gegen das Franco-Regime.

Nach Weimar kehrte Jorge Semprún 2005 zurück, als an die Befreiung Buchenwalds vor 60 Jahren erinnert wurde. 2018, sieben Jahre nach seinem Tod, wurde der Weimarplatz in Jorge-Semprún-Platz umbenannt. Die Gründung der Stiftung Ettersberg geht auf die Idee Semprúns zurück, der Weimar eine führende Rolle in der Aufarbeitung der Diktaturen des 20. Jahrhunderts und in der Formierung eines friedlichen, geeinten und demokratischen Europas zuschrieb.

Ausstellung über Semprún zieht von Weimar aus weiter

Die Diskussion wird untermalt von Musik der Geigerin Lina Tur Bonet von der Musikhochschule Franz Liszt. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion eröffnet die Stiftung Ettersberg ihre Wanderausstellung zum Leben und Wirken des Autoren mit dem Titel „Jorge Semprún – Ein europäisches Leben im 20. Jahrhundert“ im Studienzentrum der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Dazu gibt es einen Empfang des Thüringer Ministerpräsidenten. Die Ausstellung soll bis zum 29. Februar kommenden Jahres zu sehen sein.

Podiumsdiskussion und Ausstellung sind Teil einer ganzen Veranstaltungsreihe, die sich dem Leben von Jorge Semprún widmet. Vorangegangen ist eine Lesung, die theatrale Umsetzung von „Die große Reise“, ein Projekttag mit Jugendlichen und eine Filmvorführung an verschiedenen Orten in Weimar.

Interessierte Gäste sollten sich bis Mittwoch, 6. Dezember, anmelden unter stiftung-ettersberg.de/anmeldung-podiumsdiskussion/