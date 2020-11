1000. Baby des Jahres an Weimars Klinikum

Er hat dichtes schwarzes Haar, ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3800 Gramm: Als der kleine Selim in den frühen Morgenstunden des 1. November am Sophien- und Hufeland-Klinikum das Licht der Welt erblickte, konnte das Team des Kreißsaals die Geburt des 1000. Kindes des Jahres vermelden. Der neue Erdenbürger und seine Mutter Frances Howald aus Weimar sind wohlauf.

Für die Mutter war es die zweite Geburt: Ihr erster Sohn Ilyas kam noch im alten Wohnort der Familie zur Welt und ist vor wenigen Tagen vier Jahre alt geworden. Für die 32-Jährige stand seit Beginn ihrer Schwangerschaft fest, am Sophien- und Hufeland-Klinikum zu entbinden: „Ich habe im Vorfeld sehr viel Positives über die Klinik gehört.“

Berechneter Geburtsterminwar eigentlich der 11. November

Eigentlich sollte der Sprössling am 11.11. zur Welt kommen, doch dann hatte er es eilig: „Es war eine sehr schöne und schnelle Geburt. Die Hebamme Katrin Ritter hat mich perfekt unterstützt“, sagt Frances Howald, die auch sehr froh darüber war, dass ihr Mann sie im Kreißsaal begleiten konnte.

Pro Jahr erblicken am Weimarer Klinikum rund 1100 Kinder das Licht der Welt. Damit zählt das Haus zu den größten Geburtskliniken Thüringens. Das erfahrene Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe betreut auch Patientinnen mit Risikoschwangerschaften – etwa bei Schwangerschaftsdiabetes oder einer Beckenendlage. Außerdem ist die Geburtsklinik gemeinsam mit der Kinderklinik des Hauses als Perinatalzentrum Level II (zweithöchste Versorgungsstufe) klassifiziert. Damit wird eine hohe Versorgungskompetenz für Früh- und Neugeborene bescheinigt. Somit werden im Klinikum Weimar alle Voraussetzungen für eine professionelle Versorgung auch sehr kleiner Kinder erfüllt, die ab der 29. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht ab 1250 Gramm zur Welt kommen.

Insbesondere bei Mehrlingsgeburten ist eine solche umfassende wohnortnahe Versorgung mit hohem ärztlichen und pflegerischen Niveau oftmals nötig. Auch dabei kann Weimars Klinikum umfängliche Erfahrungen aufbieten. Allein im Oktober sind hier innerhalb weniger Tage drei Zwillingspaare zur Welt gekommen.

Behutsam und sicher wiegte Kristin Dawczynski die kleine Nora in ihrer aufgestützten linken Hand. Die neue Chefärztin der Weimarer Kinderklinik sprach mit sanfter Stimme zu dem Neugeborenen, während ihre rechte Hand, verbunden mit Streicheleinheiten, das Atmen des Babys und das Schlagen des Herzchens überprüfte. Das noch recht kleine Mädchen von Yvonne (32) und Klemens (30) Ranft aus der Nähe von Weimar lag gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Bruno fast zwei Wochen auf der Weimarer Station für Früh- und kranke Neugeborene, der sogenannten Neonatologie.

„In der Regel müssen kleine Neugeborene oder bis zu zwölf Wochen zu früh Geborene noch beim Atmen unterstützt werden. Im Kreißsaal und auf der Neonatologie stehen deshalb modernste Beatmungsgeräte bereit, die fein abgestimmt werden können auf die Bedürfnisse dieser kleinen Lungen. Neben einer speziellen Stillförderung ist uns auch eine frühe und intensive Eltern-Kind-Beziehung besonders wichtig. Daher legen wir großen Wert darauf, dass ein zeitnahes ‚Känguruhen‘ möglich ist. Durch den engen Hautkontakt wird die Bindung vertieft. Außerdem dürfen Eltern ihre Neugeborenen rund um die Uhr besuchen und werden in der täglichen Versorgung ihrer Kinder von unseren Kinderkrankenschwestern angeleitet“, informiert die Chefärztin, die seit Monatsbeginn hier im Amt ist. Auch aus persönlicher Erfahrung kann sich die Medizinerin, die zuvor am am Uniklinikum Jena tätig war, sehr gut in die Lage der Eltern versetzen. Kristin Dawczynski ist dreifache Mutter und hat selbst Zwillinge.