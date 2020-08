Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1000 Euro für die Sportjugend

Der TSV 1914 Berlstedt/Neumark hat von der Town & Country Stiftung eine Förderung in Höhe von 1000 Euro erhalten. Der mit Abstand größte Sportverein der Landgemeinde Am Ettersberg mache sich in den vergangenen Jahren vermehrt für die Kinder der Region stark und versuche, sie spielerisch an die sportlichen Angebote heranzuführen. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der etwa 320 Vereinsmitglieder Kinder und Jugendliche. Das Fördergeld ist u. a. für die große Ostereiersuche im kommenden Jahr auf dem Sportplatz vorgesehen. Die Town & Country Stiftung fördert jährlich bundesweit 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1000 Euro.