1000 Euro für Hummel-Flügel gesammelt

Weimar. Die Weimarer Hummel-Tage gehen mit einem Festkonzert zu Ende.

Mit einem Festkonzert in der Musikschule Johann Nepomuk Hummel gingen am Sonntag die Weimarer Hummeltage 2021 zu Ende. Dabei konnte auch Cecilia Kaiser beweisen, warum sie Siegerin im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Oboe Solo wurde und den Sonderpreis der Hummel-Gesellschaft-Weimar erhielt. Es waren die Variationen für Oboe und Orchester. Krisztina Marouf hatte am Klavier den Orchesterpart übernommen wie bereits zuvor bei den hervorragenden Solisten Henrika Graßau, Cello, und Kevin Treiber, Viola. Zum Abschluss gab es Hummels Bearbeitung der Jupiter Sinfonie von Mozart. José Navarro Silberstein (Klavier) mit seinem Ensemble Marianna Diaz (Flöte), Albert Kutz (Violine) und Eloy Medina (Violoncello) ließen den Orchesterklang dieses Stückes nicht vermissen. Im Archiv der hiesigen Musikhochschule befindet sich der reparaturbedürftige Hummel-Hammerflügel. Vor dem Hintergrund der aufzubringenden Restaurierungskosten hat die Gesellschaft im Verlaufe der Hummel-Tage eine Sammlung durchgeführt. Ein stattlicher Betrag in Höhe von 1000 Euro konnte zusammengetragen werden. Damit sollte der Grundstein für die Restaurierung, die einen fünfstelligen Betrag benötigt, gelegt sein.