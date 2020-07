11. Skatenacht als Maskenball

Unter dem Motto „Maskenball“ findet am Samstag, 25. Juli, von 14 bis 23 Uhr unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen die diesjährige Skatenacht den Umständen angepasst statt. Der Theaterplatz wird zum elften Mal in eine Plattform für Sub- und Jugendkultur verwandelt und zeigt auf, wie der Platz – trotz Covid-19 – als Freiraum genutzt und verstanden werden kann. Auf die Workshops muss in diesem Jahr verzichtet werden, aber es wird dennoch verschiedene Skateboardschallenges zu bewundern oder auch zum Mitmachen geben. Um 21 Uhr startet eine Social-Distancing-Version der legendären Skatewars. Ein musikalisches Rahmenprogramm gibt es von „Frachter“ und „Turbokotze“ aus Weimar und Umgebung.