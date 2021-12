111 neue Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. In Weimar sind zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen.

Weitere 111 neue Corona-Infektionen haben die Gesundheitsämter in der Region gemeldet, davon 33 im Weimarer Land. In Weimar wurden 78 Fälle bekannt, zudem zwei Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Als aktuell infiziert gelten bei 125 Genesenen 832 (-51) Weimarer, im Kreis sind es 2844 (+29). In Quarantäne befinden sich 1507 (-49) Menschen in Weimar und 2971 (+171) im Weimarer Land. Hier stieg die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auf 1154,4. In Weimar beträgt sie 852,56 (Vortag 1035,36).