12.345 Euro zur Mondfahrt für die Tafel plus

Außer dem Gong zur Vorstellung war noch kein Ton erklungen, da streckte Klaus Deininger auf der Bühne bereits den Spendenscheck in die Höhe. Einen „Freund des Hauses“ hatte ihn Generalintendant Hasko Weber zuvor genannt. Und tatsächlich haben Deininger, seine Firma KTW und der Sponsorenkreis schon einige Benefizaktionen mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar organisiert.

Für die Weimarer Tafel plus haben die KTW, die VR Bank Weimar eG, die Weimarer Wohnstätte, die Stadtwerke Weimar und die Autobahnkanzlei Peter Möller rund um das Familienkonzert der Staatskapelle Weimar Spenden in Höhe von 12.345 Euro zusammengetragen. Zu dieser Summe verpflichtete sich Klaus Deininger mit dem Spendenscheck vor dem Konzert, ganz gleich wie der Abend noch ausgehen würde.

Zunächst entführte die Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Dominik Beykirch und mit Erzähler Max Landgrebe die Konzertgäste in die Märchenwelt von Peterchen, Annegret und Herrn Sumsemann. Zur Musik von Josef Achtélik und den Originalillustrationen von Hans Baluschek erzählten sie mit der schola cantorum die Geschichte von Gerdt Bassewitz aus dem Jahr 1912.

Gespannt folgten Kinder, Eltern und Großeltern im Publikum dem Märchen. Orchester und Solisten verstanden es dabei, die spannende Geschichte mit pointierten Augenzwinkern zu erzählen, auf dass sie nicht ins Gruseln abgleitete. So kamen kleine und große Gäste denn auch mit glänzenden Augen aus dem Saal, in dem sie den Mitwirkenden großen Applaus gespendet hatten. So mancher Besucher trug später auch das Märchenbuch unter dem Arm, das in einer Ausfertigung als Programmbuch mit allen Mitwirkenden für fünf Euro angeboten wurde. Sein Erlös fließt mit in den Spendentopf.

Eine große Spendenbox kam am Abend an der Eisbahn zu Ehren. Hier spielten Falk Müller und Günter von Dreyfuß für Mitwirkende und Gäste. Später wurden eine Leuchte und eine Wandtafel aus dem Upcycling-Projekt der Weimarer Tafel plus versteigert. Der spontan als Auktionator eingesprungene Axel Steiniger lockte die Bieter dabei auf mehr als hundert Euro. Über 200 Euro wurden gar für ein Mifa-Klappfahrrad aus der Tafel-Fahrradwerkstatt geboten. So kamen einschließlich der weiterhin angebotenen Märchenbücher noch mehrere Hundert Euro zusammen.

Der Spendenerlös beeindruckte auch Tafelleiter Marco Modrow. Zumal das ausschließlich aus Spenden finanzierte Tafel-plus-Projekt mehr denn je auf diese angewiesen ist. Bislang verdoppelte die Share-Value-Stiftung jeden Spenden-Euro für das Projekt. Nach sechs Jahren einschließlich einer zusätzlichen Förderphase ist die Zeit der Anschubfinanzierung nun allerdings abgelaufen.