12-Jährige auf Zebrastreifen angefahren – Betrunkener randaliert in Spielothek

Am Freitagmorgen (09.12.2022) befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Moskauer Straße in Weimar aus Richtung Prager Straße kommend. Ein 12-jähriges Mädchen überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße mit ihrem Fahrrad über den dortigen Fußgängerüberweg.

Der 44-Jährige bemerkte dies laut Polizei zu spät, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Randalierer in Spielothek

In der Nacht zu Sonntag befand sich ein 47-Jähriger in einer Spielothek in der Rießnerstraße in Weimar. Zum Ladenschluss wurde er von der 28-jährigen Mitarbeiterin laut Polizei gebeten, das Spielen einzustellen und die Räume zu verlassen.

Sein Unverständnis darüber bekundete er zunächst lautstark, anschließend schubste er die Mitarbeiterin zu Boden und beschädigte einen Mülleimer sowie eine Tür. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Berauscht in den Gegenverkehr gefahren

Am Samstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer die Ortslage Buttelstedt in Richtung Olbersleben und bog am Ortsausgang nach rechts in die Nermsdorfer Straße ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin die Nermsdorfer Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen geriet der 62-Jährige laut Polizei in den Gegenverkehr und kollidierte mit der 46-Jährigen.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 62-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,13 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in der Straße "Am Sportplatz" in Umpferstedt einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten. Das komplette Automatengehäuse wurde laut Polizei dabei zerstört.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Einbruch in Baucontainer

In der Nacht zu Freitag gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Baustellengelände in der Coudraystraße in Weimar. Im dortigen Untergeschoß der Baustelle brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten laut Polizei Elektrowerkzeuge im Wert von 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Container beträgt 200 Euro.

Zwei Verletzte nach Unfall

Am Freitagabend befuhren ein Pkw VW und ein Pkw Skoda hintereinander die Straße der Einheit in Klettbach aus Richtung Hayn kommend. An der Kreuzung zur L1052 musste der VW anhalten. Dies bemerkte die 54-jährige Skoda-Fahrerin laut Polizei zu spät und fuhr auf.

Sowohl die 49-jährige Fahrerin des VW als auch die 45-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Wildunfall auf B87

Am Samstag gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr die B 87 aus Apolda kommend in Richtung Rannstedt. Etwa 200 Meter nach Ortsausgang Apolda überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 200 Euro. Der vordere Stoßfänger wurde beschädigt.

Auffahrunfall

Am Freitag gegen 14.30 Uhr kam es zum Unfall in Apolda Faulborn. Die Fahrerin eines Pkw Audi befuhr den Faulborn und wollte in eine Seitenstraße abbiegen. In der Folge verringerte sie die Geschwindigkeit. Die Fahrerin eines VW Touran bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro.

