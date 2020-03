Ramsla. Ohne ihr Bärlauchfest müssen in diesem Jahr die Ramslaer auskommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

13. Bärlauchfest erst nächstes Jahr

Die Absage war letztlich nur noch Formsache: Die 13. Auflage ihres Bärlauchfestes müssen die Ramslaer in diesem Jahr schuldig bleiben. Wie alle anderen Festivitäten bis nach Ostern ist auch diese wegen des erhöhten Infektionsrisikos gestrichen. Der große Kochwettstreit, an dessen Ende eine Bärlauch-Majestät gekrönt wird, sollte am 29. März im Gasthaus „Zum Goldenen Hufeisen“ stattfinden.