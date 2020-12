13 Neuinfektionen im Weimarer Land

Dreizehn Corona-Neuinfektionen verzeichnete das Weimarer Land am Samstag bis 16 Uhr. Damit stieg die Zahl der Aktivkranken auf 129. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte auf 74,7 (Vortag: 69,5). Fünf Patienten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Die Neuinfektionen betrafen das Gymnasium Bergschule Apolda, wo ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler und zwei Lehrer wurden in Quarantäne geschickt. Ebenfalls betroffen ist die Grundschule Magdala. Dort wurde ein Lehrer positiv getestet. Seine Klasse befindet sich jetzt in Quarantäne. Wie aus dem Landratsamt weiter gemeldet wird, ist in der Kita Buttelstedt ein Kind positiv getestet worden, seine Gruppe und die Erzieherinnen mussten ebenfalls in Quarantäne. Damit befinden sich im Weimarer Land derzeit insgesamt 522 Kontaktpersonen in Quarantäne.