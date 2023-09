Jugendliche haben in einem Wald bei Weimar Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild)

14-Jährige finden Weltkriegsmunition, Betrunkener bespuckt Frau in Bus - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. Jugendliche haben in einem Waldstück bei Großschwabhausen Munition gefunden und eine Frau ist mit ihrem Fahrrad bei der B7 gestürzt und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar:

In einem Waldstück bei Großschwabhausen nahe Weimar haben zwei 14-Jährige am Donnerstagnachmittag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die beiden waren mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Statt einem Goldschatz stießen die beiden auf vier Patronenhülsen und eine Patrone, mutmaßliches Kaliber 7,62. Diese stammen höchstwahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei stellte die Munition sicher.

Frau in Bus bespuckt

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag in einem Bus der Linie 6 von einem 45-Jährigen bespuckt und beleidigt worden. Der Mann habe sich während der Fahrt umgedreht und traf die Frau im Gesicht, schreibt die Polizei in einer Meldung. Die Beamten führten bei dem polizeibekannten 45-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmittag parallel zur B7 mit ihrem Lenker in der Leitplanke hängen geblieben und gestürzt. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die 55-Jährige aus Richtung Ulla kommend unterwegs. Sie verletzte sich beim Sturz und musste zur Versorgung ins Krankenhaus.