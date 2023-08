14-Jährige macht mit Auto Spritztour durch Weimar

Weimar. In Weimar fuhr eine 14-Jährige mit dem Auto ihrer Mutter durch die Innenstadt. Die Polizei stoppte die verbotene Spritztour.

Bereits am Freitagabend hat die Polizei in Weimar ein 14-jähriges Mädchen gestoppt, das mit einem Auto unterwegs war. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei das Mädchen durch die Innenstadt gefahren, bevor es in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert wurde. Die 14-Jährige hatte natürlich keinen Führerschein und sie hatte sich das Auto ihrer Mutter ohne deren Wissen genommen.

Die Polizei hat dann sowohl das Auto als auch das Mädchen wieder an die Mutter übergeben.

