15 Corona-Tote über Weihnachten in Weimar

Insgesamt 15 Menschen sind in Weimar seit Dienstag an oder mit Corona-Infektionen gestorben. Zuletzt musste das Gesundheitsamt am Sonntag vier Todesfälle vermelden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Eher in den Feiertagen begründet ist die geringe Zahl von drei durch Laboruntersuchungen bestätigten Neuinfektionen am Sonntag. Dabei hatte das Weimarer Gesundheitsamt zu Weihnachten mit jeweils 15 Personen an der Hotline, der Kontaktnachverfolgung und der städtischen Abstrichstelle durchgearbeitet. Allein für Weimar wurden insgesamt 105 Infektionen registriert. Der erste Weihnachtstag hielt dabei mit 60 Infektionen die Spitze.

Im Azurit-Pflegeheim Weimarblick gab es dabei eine solche Häufung von Infektionen auch unter dem Personal, dass das Heim um Hilfe bei der Stadt bat. Seit Sonnabend unterstützen sieben Personen von DLRG, DRK und Johannitern aus dem Sanitätszug des Katastrophenschutzes das Heim in drei Schichten.

Aktuell infiziert waren am Sonntagnachmittag 267 (-10) Personen in Weimar. 13 von ihnen mussten stationär in Kliniken behandelt werden. Mit den vier neuen Todesfällen sind seit März insgesamt bereits 21 Menschen in Weimar im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg Sonntag in Weimar von 249,89 auf 262,16.