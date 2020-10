20.000 Produkte für Tafeln

Seit der Ausbreitung des Corona-Virus beobachten die Tafeln eine neue Hilfsbedürftigkeit. Vor Ausbruch der Pandemie versorgten die 32 Tafeln in Thüringen wöchentlich rund 17.000 Bedürftige. Seither ist die Zahl der Menschen, deren Haushaltsbudget nicht ausreicht, gestiegen.

Als langjähriger Spendenpartner unterstützt die Handelskette Rewe die Tafeln auch in diesen Krisenzeiten. Zusätzlich zu den regelmäßigen Lebensmittelspenden übergab sie am Dienstag in Blankenhain Drogerieartikel und lang haltbare Lebensmittel im Wert von 16.666 Euro. Die Großspende gelangt vom Blankenhainer Verteilzentrum an die 32 lokalen Tafelinitiativen. Die stellvertretende Vorsitzende des Tafel-Landesverbandes, Karin Franke, nahm die Waren in der Lindenstadt entgegen. „Bereits vor der Corona-Krise herrschte aufgrund der hohen Nachfrage ein Aufnahmestopp in einigen Tafeln im Land. Durch Corona ist die Anzahl der Bedürftigen noch einmal angestiegen. Wir sind sehr dankbar für die mehr als 20.000 Produkte und freuen uns auch über die noch laufende Tüten-Aktion in den Rewe- und Nahkauf-Märkten“, betonte Karin Franke. Noch bis zum 1. November können Kunden Spendentüten kaufen. Der Inhalt: Reis, Spaghetti-Gericht mit Tomaten, vegetarische Tortelloni, Tomatencremesuppe, Nuss-Nougat-Creme und Kekse – zusammen mehr als zweieinhalb Kilogramm Lebensmittel. Die Spendentüten geben die Supermärkte vor Ort direkt an die lokalen Tafeln weiter.