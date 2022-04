20-Jährige aus Weimar am Bahnhof in Kassel aufgetaucht

Weimar. Die Weimarer Polizei hatte nach einer 20-Jährigen gesucht, die in der Nacht noch an ihrer Wohnanschrift gesehen worden und dann spurlos verschwunden war.

Beamte der Bundespolizei haben die seit Mittwochmorgen vermisste 20-Jährige aus Weimar-West am späten Abend wohlauf am Bahnhof in Kassel aufgegriffen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

