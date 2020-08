20. Yiddish Summer beweist, wie wichtig Gemeinschaft ist

Weimar. Der Yiddish Summer Weimar geht in seine letzte Woche. Eine erste Bilanz nach zwei Festivalwochen.

Kameramann Eyal Davidovitch freut sich. Daniel Gaede stellte dem 20. Yiddish Summer Weimar sein Lastenfahrrad zur Verfügung. Das mache den Transport der Technik um vieles einfacher, freut sich auch Andreas Schmitges, Kurator des Yiddish Summer. Überhaupt finde das Festival in seinem Jubiläumsjahr große Unterstützung. Allein 20 freiwillige Helferinnen und Helfer verstärken das Team und machen so vieles möglich, was sonst nur sehr aufwendig zu realisieren gewesen wäre. Alle erfahren nach Schmitges’ Worten große Dankbarkeit, dass das Festival trotz der Herausforderungen durch Corona veranstaltet wird.