200.000 Euro für Klassik-Stiftung Weimar

Goethes Wohnhaus am Frauenplan. Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen werden die digitalen Angebote der Museen stark nachgefragt.

Die Klassik-Stiftung Weimar wird Partner im Projekt „museum4punkt0 – Digitale Strategien für deutsche Museen“. Zudem wird sie im Rahmen des Rettungs- und Zukunftspakets „Neustart Kultur“ mit bis zu 200.000 Euro gefördert. Das teilte Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mit.

„Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen werden die digitalen Angebote der Museen stark nachgefragt.“ Mit den Bundesmitteln habe die Klassik-Stiftung Weimar nach den Worten von Tillmann die Möglichkeit, neue Wege zu entwickeln, um in den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern zu treten, individualisierte Angebote für sie zu entwickeln und zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. Die Ergebnisse stehen danach allen Kultureinrichtungen in Deutschland zur flexiblen Nachnutzung zur Verfügung.