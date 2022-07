22. Kundgebung in Weimar gegen Krieg

Weimar. Die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ hat zum 22. Mal zur Kundgebung ans Dichterdenkmal geladen.

Zu ihrer inzwischen 22. Kundgebung hat die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ für diesen Sonntag, 10. Juli, 17 Uhr, auf den Theaterplatz eingeladen. Einmal mehr wird die Veranstaltung mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des russischen Angriffskrieges eröffnet.

Darüber hinaus wird über die aktuelle Situation in der Ukraine sowie über jene der von dort Geflüchteten in Weimar informiert. Die Initiative will zum Austausch anregen, welchen Beitrag die hiesigen Bürger zum Ausstieg aus den Energielieferungen und damit aus der Finanzierung von Russlands Krieg leisten und wie sie der Ukraine und den Geflüchteten in Weimar helfen können. Auch ein musikalischer Beitrag ist wieder vorgesehen.