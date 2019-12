Der Rotary Club übergab den Lauf-Erlös jetzt an das Kinderhaus Weimar in der Rosenthalstraße

25.000 Benefix-Lauf-Euro für die Kinderküche

Weimar. So vielfältig das Jahr im Kinderhaus Weimar zu Ende geht, so aufregend beginnt auch das neue. Denn am Montag nach den Weihnachtsferien halten Handwerker Einzug an der Rosenthalstraße. Es stehen diverse Sanierungsarbeiten an, etwa an der Elektrik und an Fliesen. Und: Das Kinderhaus bekommt seine neue Küche.

Am Montagabend hat der Rotary Club Weimar dem Kinderhaus einen großen Spendenscheck mit dem Erlös des Benefixlaufes 2019 übergeben. Stolze 25.000 Euro gehen an die Einrichtung in der Nördlichen Innenstadt. Genau diese Summe hatte das Kinderhaus für seine besondere Küche auch benötigt.

Das Geld hatten 1500 Benefix-Läufer und ihre Sponsoren am 18. September dieses Jahres erlaufen. Mit 500 Teams waren sie im Wimaria-Stadion auf insgesamt 16.977 Runden unterwegs. Auch das Kinderhaus selbst beteiligte sich mit 13 Teams daran. Unterm Strich standen 4000 Runden und fast 6000 Euro mehr als im sehr guten Jahr 2018. Das Spendenergebnis betrug mehr als 36.000 Euro.

Damit konnte der Rotary Club Weimar neben der immensen Spende für das Kinderhaus auch seinen vereinseigenen Hilfsfonds um rund 11.000 Euro aufstocken. Aus diesem Fonds werden weitere soziale Projekte gefördert. Anträge liegen den Rotariern bereits vor. In diesen Tagen wird darüber befunden.

Das Kinderhaus ist für die große Spende sehr dankbar. Nach dem Jubiläumsjahr 2018, als die Einrichtung ihr 25-jähriges Bestehen feierte, geht damit ein weiteres erfolgreiches Jahr zu Ende. „Wir können allen unseren Unterstützern nur danke sagen“, betont Leiterin Ramona Zander.

An der Einrichtung der neuen Küche konnten die Kinder übrigens selbst mitplanen, betont Hausleiterin Ramona Zander. „Die Firma Dathe Innenausbau ist dabei sehr innovativ gewesen. Wir bekommen jetzt zum Beispiel ein extra großes Kochfeld, damit auch viele Kinder beim Kochen aktiv sein können.“

Mittwochs und samstags soll die gesunde Kinderküche von den jungen Besuchern künftig in Besitz genommen werden. Unabhängig davon wird sie von den Kindern aber auch täglich genutzt, wenn diese ihr Abendessen selbst zubereiten.

Etwa zweieinhalb Wochen werden die Arbeiten dauern, schätzt Ramona Zander. Die Zeit bis dahin wird wie im Flug vergehen. Zumal ja zwischenzeitlich im Januar auch noch auch noch zwei Aladin-Aufführungen für das Kinderhaus-Theater anstehen.